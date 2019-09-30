Крупнейший юношеский турнир — первенство мира по дзюдо среди спортсменов до 18 лет состоялся в Алматы с 25 по 29 сентября.
Российские спортсмены начали соревнования сразу с четвертьфинала, обыграв в тяжелейшей борьбе в дополнительном поединке команду из Бразилии со счетом 4:3. Полуфинал с азербайджанской сборной завершился с таким же результатом, но в пользу соперников.
В командных соревнованиях челябинец Ризван Магомадов уступил в категории до 66 килограммов серебряному призеру первенства мира Камрану Сулейманову из Азербайджана. А в матче за «бронзу» он одолел узбекистанца Азизбека Ортикова. Второй комплект бронзовых наград достался туркам, которые взяли верх над бразильцами. Победителями мирового первенства стали японцы, обыгравшие в решающих поединках спортсменов из Азербайджана.
В личных состязаниях Ризвану Магомадову не удалось поспорить за медали. Он проиграл в дополнительное время стартовой встречи грузину Давити Бахбахашвили.
В прошлом году Магомадов стал победителем первенства России среди юношей, а в нынешнем завоевал «серебро» Европейского юношеского олимпийского фестиваля, «бронзу» первенства континента в личных и командных состязаниях, а также четыре медали Кубков Европы.