Челябинский дзюдоист завоевал «бронзу» командного первенства мира

Состязания в форме смешанных команд проходили в Казахстане.

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Крупнейший юношеский турнир — первенство мира по дзюдо среди спортсменов до 18 лет состоялся в Алматы с 25 по 29 сентября.

Российские спортсмены начали соревнования сразу с четвертьфинала, обыграв в тяжелейшей борьбе в дополнительном поединке команду из Бразилии со счетом 4:3. Полуфинал с азербайджанской сборной завершился с таким же результатом, но в пользу соперников.

В командных соревнованиях челябинец Ризван Магомадов уступил в категории до 66 килограммов серебряному призеру первенства мира Камрану Сулейманову из Азербайджана. А в матче за «бронзу» он одолел узбекистанца Азизбека Ортикова. Второй комплект бронзовых наград достался туркам, которые взяли верх над бразильцами. Победителями мирового первенства стали японцы, обыгравшие в решающих поединках спортсменов из Азербайджана.

В личных состязаниях Ризвану Магомадову не удалось поспорить за медали. Он проиграл в дополнительное время стартовой встречи грузину Давити Бахбахашвили.

В прошлом году Магомадов стал победителем первенства России среди юношей, а в нынешнем завоевал «серебро» Европейского юношеского олимпийского фестиваля, «бронзу» первенства континента в личных и командных состязаниях, а также четыре медали Кубков Европы.