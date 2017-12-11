/ Почувствуй себя участником юбилейной вечеринки «Трактора» на 1obl.tv

С закрытого мероприятия будет организована прямая трансляция в стиле селфи-репортажа.

В честь своего 70-летия хоккейный клуб «Трактор» организовал юбилейную вечеринку. Мероприятие будет закрытым, однако читатели сайта «Первый областной» смогут оказаться в самой гуще событий благодаря онлайн-трасляции. Ведущая проведет селфи-репортаж, общаясь с игроками клуба, покажет интеллектуальное соревнование между болельщиками и хоккеистами.

За закрытыми дверями кинозалов ВИП-гости, ветераны хоккейного клуба, и победители ретро-конкурса увидят премьеру фильма ОТВ «Шаг до победы». В зоне боулинга сразу 10 команд посоревнуются в умении сбивать кегли. Будут работать игровые площадки. И все это увидят пользователи нашего сайта. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Попасть на мероприятие смогут обладатели пригласительных билетов. Другие насладятся праздником в разделе «Онлайн ТВ». Прямая трансляция начнется 16 декабря в 16:00.