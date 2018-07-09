/ Александр Овечкин ел черную икру из Кубка Стэнли, а Евгений Кузнецов читал рэп

﻿НХЛовцы опубликовали видео с закрытой вечеринки.

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Кубок Стэнли наконец приехал в Россию. Первым городом, увидевшим трофей, стала Москва. Выставляли кубок в фан-зоне на Воробьевых горах, а потом увезли на закрытую вечеринку, участниками которой стали хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», их друзья, возлюбленные и родители.

Как проходило веселье, показал в своем Инстаграме Александр Овечкин, капитан команды-победителя НХЛ. Все участники вечеринки танцевали под песни «Ласкового мая» и L’One, пили из Кубка Стэнли напитки и ели икру. На сладкое выкатили торт, изображающий победу «Вашингтон Кэпиталз» в этом сезоне НХЛ — на верхушку кондитерского изделия поместили миниатюрную копию Александра Овечкина, поднимающего кубок.

Хоккеисты! Хоккеисты! Беззубая улыбка до ушей! Хоккеисты! Хоккеисты! Трус не играет в хоккей! — скандировал зал.

Напомним, что Кубок Стэнли посетит еще один город России — Челябинск. Туда его привезет Евгений Кузнецов, центральный нападающий «столичных». Ожидается, что кубок будет выставляться в ледовой арене «Трактор» 15 августа, и в тот же день «черно-белые» сыграют с «Металлургом». Матч пройдет в рамках Кубка губернатора по хоккею.