/ Путь к Кубку Вызова закончился для россиян полуфинальным разгромом от США

В игре за «бронзу» сборная России по хоккею сыграет с Чехией.

Мировой Кубок Вызова по хоккею подходит к своей заключительной стадии, остались только финал и матч за третье место. К сожалению для российских болельщиков, юниорская команда не сумела преодолеть полуфинал, разгромно уступив команде США со счетом 0:5.



Точными бросками в ворота россиян отметились Коттер, Хентжес, Мэдден, Смит и Дуган. В другой полуфинальной встрече Канада обыграла Чехию 5:1. Таким образом, 16 декабря россияне сыграют с чехами за третье место.

Напомним, в составе юниорской сборной честь российского флага на турнире отстаивают защитник «Белых медведей» Петр Ясинский и форвард «Стальных лис» Никита Рожков, а также воспитанник челябинского хоккея Никита Охотюк, играющий за «Оттаву 67».