/ Смотрите на 1obl.tv 5-часовой селфи-репортаж с юбилейной вечеринки «Трактора»

Спортивный корреспондент пообщается с хоккеистами и болельщиками в прямом эфире.

Сайт «Онлайн-ТВ» готовится к прямой трансляции с юбилейного праздника хоккейного клуба «Трактор». Вечеринку «черно-белых» откроет премьерный фильм «Шаг до победы» об истории клуба. Болельщики смогут поближе познакомиться с хоккеистами, а также сразиться с ними в интеллектуальных и спортивных играх. 5-часовой марафон для зрителей «Онлайн-ТВ» проведет корреспондент Анна Андронова.



Хоккейный клуб «Трактор» подготовил для болельщиков в честь своего юбилея насыщенное мероприятие. Спортивный корреспондент медиахолдинга ОТВ Андронова Анна из гущи событий расскажет о происходящем, не упустив ни одного события, сыграет с хоккеистами в аэрохоккей и пообщается с ветеранами спорта. Организаторы подготовили сюрпризы, на площадке гостей будет встречать огромный белый медведь, а внутри — игроки клуба, которые предстанут в новых для себя ролях. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.



Попасть на мероприятие смогут обладатели пригласительных билетов. Розыгрыш пройдет в группе сайта 1obl.ru «ВКонтакте». Другие насладятся праздником в разделе «Онлайн ТВ». Прямая трансляция начнется 16 декабря в 16:00.