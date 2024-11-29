Ярослав Степанко из Златоуста выиграл первый этап Кубка России по сноуборду

Сильнейшие спортсмены страны открыли сезон на ГЛК «Абзаково» под Магнитогорском

На горнолыжном курорте «Абзаково» открыли новый сезон сильнейшие российские сноубордисты. Здесь состоялся первый этап Кубка России, на котором проявили себя спортсмены Челябинской области. Победу в параллельном слаломе одержал Ярослав Степанко из Златоуста. Бронзу в этой же дисциплине завоевала Алина Рафикова из Миасса, сообщает Федерация сноуборда России.

На первом официальном старте сезона в ГЛК «Абзаково» под Магнитогорском выступили 10 спортсменов Челябинской области. Вчера, 18 ноября, состоялись заезды в дисциплине «параллельный слалом».

Уверенную победу среди мужчин одержал Ярослав Степанко из Златоуста. В финальном заезде он одержал победу над Константином Санниковым из Москвы. В шаге от медали оказался еще один южноуралец — Игорь Слуев. В малом финале он 0,27 секунды уступил Дмитрию Карлагачеву из Кемерово, который стал обладателем бронзовой медали.

Кубок России по сноуборду. ГЛК «Абзаково». 1-й этап. Параллельный слалом. Мужчины:





1. Ярослав Степанко (Челябинская область).

2. Константин Санников (Москва).

3. Дмитрий Карлагачев (Кемеровская область).

В аналогичных состязаниях среди женщин не было равных Варваре Артуховой из Московской области. В финальном заезде она опередила Марию Травиничеву из Алтайского края. А бронза досталась миасской спортсменке Алине Рафиковой.

Кубок России по сноуборду. ГЛК «Абзаково». 1-й этап. Параллельный слалом. Женщины:





1. Варвара Артюхова (Московская область).

2. Мария Травиничева (Алтайский край).

3. Алина Рафикова (Челябинская область).

Отметим, что на первом этапе Кубка России выступили еще семь спортсменов Челябинской области. Так, показали достойные результаты, но оказались за чертой призеров соревнований Яна Ульянова, Татьяна Воробьева, Семен Петько, Макар Бородин, Никита Мусин (все — СШ «Райдер» Миасс), Илья Витюгов (СШОР-5 Челябинск) и Ярослав Федоровский (СШОР «Старт» Миасс).

Сегодня, 29 ноября, на ГЛК «Абзаково» состоится второй этап Кубка России. В нем спортсменам также предстоит побороться за медали в мужских и женских состязаниях по параллельному слалому.