Две медали завоевали сноубордисты Челябинской области на чемпионате России, прошедшем на Камчатке. Победителем соревнований стал Илья Витюгов, выигравший заезды в параллельном слаломе-гиганте. В этой же дисциплине серебро завоевал Семен Петько из Миасса. На соревнованиях выступили более 60 спортсменов из 13 регионов страны, сообщает Федерация сноуборда России.
Национальный чемпионат в альпийских дисциплинах сноуборда принял горнолыжный курорт «Морозная» на Камчатке. Сильнейшие спортсмены страны разыграли четыре комплекта наград в дисциплинах «параллельный слалом» и «слалом-гигант» среди мужчин и женщин. Челябинская область делегировала на соревнования семь спортсменов и завоевала две медали.
Победителем соревнований в параллельном слаломе-гиганте и титул чемпиона России завоевал представляющий челябинскую СШОР-5 Илья Витюгов. В финале он по сумме двух заездов опередил еще одного южноуральского сноубордиста — Семена Петько из миасской спортшколы «Райдер».
Сноуборд. Чемпионат России. Параллельный слалом-гигант. Мужчины.
1. Илья Витюгов (Челябинская область).
2. Семен Петько (Челябинская область).
3. Дмитрий Логинов (Красноярский край).
Близка была к тому, чтобы подняться на пьедестал почета, Мария Волгина из Миасса. Однако она выбыла из борьбы за медали на стадии четвертьфинальных заездов. За чертой призеров оказались и другие наши земляки — Ярослав Степанко, Макар Бородин, Алина Рафикова и Яна Ульянова.