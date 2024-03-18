Челябинский сноубордист Илья Витюгов выиграл золото чемпионата России

Серебряную медаль завоевал его земляк Семен Петько

Две медали завоевали сноубордисты Челябинской области на чемпионате России, прошедшем на Камчатке. Победителем соревнований стал Илья Витюгов, выигравший заезды в параллельном слаломе-гиганте. В этой же дисциплине серебро завоевал Семен Петько из Миасса. На соревнованиях выступили более 60 спортсменов из 13 регионов страны, сообщает Федерация сноуборда России.

Национальный чемпионат в альпийских дисциплинах сноуборда принял горнолыжный курорт «Морозная» на Камчатке. Сильнейшие спортсмены страны разыграли четыре комплекта наград в дисциплинах «параллельный слалом» и «слалом-гигант» среди мужчин и женщин. Челябинская область делегировала на соревнования семь спортсменов и завоевала две медали.

Победителем соревнований в параллельном слаломе-гиганте и титул чемпиона России завоевал представляющий челябинскую СШОР-5 Илья Витюгов. В финале он по сумме двух заездов опередил еще одного южноуральского сноубордиста — Семена Петько из миасской спортшколы «Райдер».

Сноуборд. Чемпионат России. Параллельный слалом-гигант. Мужчины.

1. Илья Витюгов (Челябинская область).

2. Семен Петько (Челябинская область).

3. Дмитрий Логинов (Красноярский край).

Близка была к тому, чтобы подняться на пьедестал почета, Мария Волгина из Миасса. Однако она выбыла из борьбы за медали на стадии четвертьфинальных заездов. За чертой призеров оказались и другие наши земляки — Ярослав Степанко, Макар Бородин, Алина Рафикова и Яна Ульянова.