Сноубордисты Челябинской области с двух побед стартовали в Кубке России

Алина Рафикова и Илья Витюгов завоевали золотые медали на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе открыли новый соревновательный сезон сильнейшие сноубордисты страны. Здесь прошли сразу два этапа Кубка России в параллельном слаломе-гиганте. Победу одержали два южноуральских спортсмена — Алина Рафикова и Илья Витюгов, бронза на счету Игоря Слуева, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

Состязания прошли на склонах горы Известной. Они собрали 85 участников, которые разыграли награды на первом и втором этапах Кубка России. Формат сдвоенных этапов одной дисциплины скорее помогает спортсменам, чем вредит. Так считает Федерация сноуборда России, которая доверила южноуральскому горнолыжному курорту «Солнечная долина» открыть новый соревновательный сезон сразу двумя этапами Кубка страны.

Успешным получился первый старт для южноуральских спортсменов. В состязаниях среди женщин победу одержала Алина Рафикова из Миасса, среди мужчин — дающий параллельный зачет Челябинской области Илья Витюгов из Кемерово.

«Квалификация у меня прошла не очень, но к финалам я собралась. Это моя первая медаль на Кубке России, я в приятном шоке. Рада тому, что завоевала ее дома, в Миассе, на родной для меня „Солнечной долине“. Меня очень поддерживают родители, я не могла их разочаровать», — рассказала после финиша Алина Рафикова.

Сноуборд. Кубок России. 1-й этап. ГЛК «Солнечная долина» (Миасс):

Женщины:

1. Алина Рафикова (Челябинская область).

2. Амалия Габдюшева (Башкортостан).

3. Мария Травиничева (Алтайский край).

Мужчины:

1. Илья Витюгов (Челябинская область / Кемеровская область).

2. Дмитрий Сарсембаев (Татарстан).

3. Дмитрий Карлагачев (Московская область / Кемеровская область).

Достойно выступили южноуральские спортсмены и во второй день соревнований. Победу им одержать не удалось, зато копилка медалей пополнилась бронзовой наградой. Ее добыл для региона Игорь Слуев. Отметим, что спортсменам приходилось выступать в не самых хороших для проведения соревнований погодных условиях.

Сноуборд. Кубок России. 2-й этап. ГЛК «Солнечная долина» (Миасс):

Женщины:

1. Мария Валова (Москва).

2. Мария Травиничева (Алтайский край).

3. Полина Мулендеева (Московская область).



Мужчины:

1. Дмитрий Логинов (Красноярский край / Кемеровская область).

2. Константин Санников (Москва).

3. Игорь Слуев (Челябинская область / Кемеровская область).

Впереди у представителей сноуборда долгий соревновательный сезон. Им предстоит выступать на следующих этапах Кубка России. На них они будут зарабатывать рейтинговые очки, которые пригодятся им на финальном этапе состязаний.