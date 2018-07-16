/ «Металлург» подписал 33-летнего защитника с московским опытом

Магнитогорский «Металлург» завершает межсезонное обновление кадров. «Сталевары» заключили соглашение с 33-летним защитником. Яков Рылов сменит бело-голубую форму на сине-бело-красную. Слухи о переходе хоккеиста подтвердили представители команды.
В Континентальной хоккейной лиге в общей сложности на счету Якова Рылова 507 встреч и 178 (48+130) очков при показателе полезности «+11». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе клуба.
Яков Рылов является воспитанником кирово-череповецкого хоккея. За свой карьеру 33-летний хоккеист выступал преимущественно за столичные клубы. В составе молодежной сборной стал серебряным призером ЧМ, выступал за национальную сборную на матчах Евротура.
Только что магнитогорский клуб официально подписал контракт с опытнейшим защитником Яковом Рыловым. Соглашение рассчитано на один сезон. 33-летний защитник хорошо известен хоккейным болельщикам. В основном выступал за московские клубы «Динамо» и ЦСКА. Непродолжительное время играл в Нижнекамске и Казани. Последние два сезона Яков выступал в московском «Динамо». В КХЛ в общей сложности на счету Якова Рылова 507 встреч и 178 (48+130) очков при показателе полезности «+11». #братьяпоогню #металлург #магнитогорск #ммк