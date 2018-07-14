/ Хоккеисты «Челмета» приступили к аэробным тренировкам на улице

Спортсменов готовят к сезону с помощью бега.

Вместе с «Трактором» готовиться к сезону начал другой челябинский клуб — «Челмет». Пока спортсмены приходят в форму не на льду, а на стадионе «Локомотивный». Упор делают не на силовые нагрузки, а на аэробные. Многие хоккеисты признались, что тренировка далась нелегко, но справиться с ней удалось.

Хорошо, на оценку «4» все прошли. Была дана программа на лето, я так понимаю, что ребята ей воспользовались и пришли готовыми. Все ребята давно в системе, так что к нагрузкам привычные. — рассказал главный тренер ХК «Челмет» Алексей Тертышный.

К сезону готовится 41 хоккеист. Самый возрастной игрок — нападающий Дмитрий Тарасов, ему 27 лет. Самому молодому игроку — 17, это форвард Максим Шабанов.

Отметим, что некоторые хоккеисты отправляются на подготовку к сезону в Финляндию, вместе с «Трактором». Но представители «Челмета» надеются на их возвращение в команду.

