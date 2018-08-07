/ Магнитогорский «Металлург» одержал две победы на предсезонном сборе

«Сталевары» оказались сильнее подмосковного «Витязя» и сборной Италии.

Магнитогорский «Металлург» выиграл два матча на предсезонном сборе в немецком Гармиш-Партенкирхене. Подопечные Йозефа Йандача обыграли подмосковный «Витязь» со счётом 3:2 (ОТ) и сборную Италии со счётом 7:0.

В первом матче в составе уральцев голевым дублем отличился вернувшийся из НХЛ Виктор Антипин, шайбу забросил также Войтек Вольски, а две голевые передачи сделал Сергей Мозякин.

Первый период играли хорошо, было много шансов, забивали только большинство и дали сопернику шанс играть. Во втором периоде играли хуже, была очень плохая средняя зона. В третьем было много удалений, отдали шанс сопернику, который на последней минуте играл в большинстве 6 на 4. Первую половину игры мы сыграли лучше, чем вторую. — прокомментировал выступление «Магнитки» Йозеф Йандач.

Во втором матче соперником «Сталеваров» стала сборная Италии по хоккею. Матч, в котором за «Металлург» играли молодые хоккеисты и новички-легионеры, завершился с разгромным счётом 7:0. Дублем отметился воспитанник системы «Металлурга» Павел Дорофеев.

Отметим, что следующий матч команда из Магнитогорска сыграет 14 августа, на традиционном Кубке губернатора Челябинской области. Первым соперником «Сталеваров» станет Уфимский «Салават Юлаев».