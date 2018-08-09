Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.6 +63.6 73.82 +73.82
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:28
Туман не дает самолетам приземлиться на челябинском аэродроме
Борты перенаправляют в соседние Екатеринбург, Пермь и Уфу.
/ Магнитогорский «Металлург» презентовал трендовый логотип клуба

Магнитогорский «Металлург» презентовал трендовый логотип клуба

У «Сталеваров» изменится фирменный стиль.
сегодня в 14:28
  |  Хоккей

В новый сезон «Металлург» войдёт с новой версией логотипа. Об этом «Первому областному» сообщили в пресс-службе клуба. На обновлённом логотипе изменились фирменные цвета команды, теперь это белый, ячменно-желтый, бордовый и темно-синий.

Рестайлинг обусловлен тем, что современный тренд в дизайне направлен в сторону унификации и упрощения, что сделали и мы. 25 августа у нас будет фестиваль «День Болельщика», там мы презентуем логотип, новую форму и всю команду. — рассказал ведущий специалист по связям с общественностью ХК «Металлург» Магнитогорск Антон Чайка.

Изменения коснулись и формы команды, однако в пресс-службе не уточнили, какими именно будет новый комплект. Официальная презентация обновлённого визуального стиля, а также нового состава команды пройдёт в рамках дня болельщика, который состоится 25 августа.

Хоккей
Магнитогорский «Металлург» одержал две победы на предсезонном сборе
07.08.2018
Магнитогорский «Металлург» одержал две победы на предсезонном сборе
Спорт
Магнитогорский «Металлург» отправляется в Баварию за интенсивными нагрузками
26.07.2018
Магнитогорский «Металлург» отправляется в Баварию за интенсивными нагрузками
Спорт
«Металлург» подписал 33-летнего защитника с московским опытом
16.07.2018
«Металлург» подписал 33-летнего защитника с московским опытом
Хоккей
Ян Коварж попрощался с «Металлургом» и отправился в клуб НХЛ
10.07.2018
Ян Коварж попрощался с «Металлургом» и отправился в клуб НХЛ
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Гриб в теплице миасского садовода, похожий на монтажную пену, оказался слизевиком
сегодня в 18:10
Гриб в теплице миасского садовода, похожий на монтажную пену, оказался слизевиком
Общество
Участники веломарафона «Blind Race Astana-Paris» посетили Троицк
сегодня в 17:54
Участники веломарафона «Blind Race Astana-Paris» посетили Троицк
Происшествия
Утонувшего 4 дня назад купальщика достали со дна реки
сегодня в 16:28
Утонувшего 4 дня назад купальщика достали со дна реки
Общество
Краснова и Витя АК встретят гостей Трактор Open на красной дорожке
сегодня в 16:21
Краснова и Витя АК встретят гостей Трактор Open на красной дорожке
Хоккей
Виталий Кравцов рассказал о своем участии в Олимпийской сборной
сегодня в 16:11
Виталий Кравцов рассказал о своем участии в Олимпийской сборной
Общество
Увельские хлопья и каши-минутки будут продавать в Китае
сегодня в 15:08
Увельские хлопья и каши-минутки будут продавать в Китае
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» презентовал трендовый логотип клуба
сегодня в 14:28
Магнитогорский «Металлург» презентовал трендовый логотип клуба
Наука
Луна скроет Солнце от южноуральцев в выходные
сегодня в 14:18
Луна скроет Солнце от южноуральцев в выходные
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6