/ Магнитогорский «Металлург» презентовал трендовый логотип клуба

У «Сталеваров» изменится фирменный стиль.

В новый сезон «Металлург» войдёт с новой версией логотипа. Об этом «Первому областному» сообщили в пресс-службе клуба. На обновлённом логотипе изменились фирменные цвета команды, теперь это белый, ячменно-желтый, бордовый и темно-синий.

Рестайлинг обусловлен тем, что современный тренд в дизайне направлен в сторону унификации и упрощения, что сделали и мы. 25 августа у нас будет фестиваль «День Болельщика», там мы презентуем логотип, новую форму и всю команду. — рассказал ведущий специалист по связям с общественностью ХК «Металлург» Магнитогорск Антон Чайка.

Изменения коснулись и формы команды, однако в пресс-службе не уточнили, какими именно будет новый комплект. Официальная презентация обновлённого визуального стиля, а также нового состава команды пройдёт в рамках дня болельщика, который состоится 25 августа.