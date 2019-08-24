«Я еще вернусь сюда»: Энтони Ярд по достоинству оценил Челябинск

Боксер поделился мнением о родине Сергея Ковалева.

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Сегодня, 24 августа, в Челябинске состоится долгожданный бой «Ковалев vs Ярд», где за звание чемпиона мира по версии WBO сойдутся южноуралец Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд.

Британский боксер не стесняется высказывать свое мнение о сопернике и его родине — Челябинске в многочисленных интервью, а также на своих страницах в социальных сетях.

«Мне нравится здесь, хорошие люди. Слышал, что это самое жесткое место в России. Но для меня это ничего не значит. Еще вернусь сюда. Я люблю Россию и всех вас», — цитирует Энтони Ярда сайт Sports.ru.

Также напомним, что Ярд в пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, рассказал, что в его отеле не было горячей воды. Но он отметил, что эти проблемы были всего два дня, и при этом боксер оставался позитивным, ведь приехал в Челябинск за победой.

Отметим, что поединок, билеты на который полностью проданы, состоится сегодня в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Прямая трансляция будет идти в 100 странах мира. Начнется турнир в 17:00.