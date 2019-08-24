«The best», — спортсмен с ДЦП встретился с Сергеем Ковалёвым и Роем Джонсом в Челябинске

Мечта начинающего боксера сбылась на сцене перед ЛА «Трактор».

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Награда за старание и усердие, за преданность и стремление к цели — Ярослав Осетров, человек с непростой судьбой осуществил мечту всей жизни, встретился с кумиром на сцене перед ЛА «Трактор». Молодой человек, который с рождения борется с церебральным параличом, но, превозмогая недуг, старается жить полной жизнью, стал одним из почетных гостей на празднике спорта в Челябинске. Вчера, 23 августа, Ярослав Осетров встретился с кумиром — боксером Сергеем Ковалёвым. Не смотря на недуг, молодой человек всего себя отдает спорту. Боксер с ДЦП является преданным поклонником челябинского Крашера, и вот мечта встретиться с кумиром сбылась: Ярослав вместе с тренером прилетел на Южный Урал.

«Я очень волнуюсь, переживаю перед встречей с Сергеем. Это гордость нашей страны, самый лучший боксер России, я считаю так. Мне нравится, что он привык заканчивать бои досрочно, что он умеет держать удар, и техника его нравится также. Смотрю его бои с 2016 года, посмотрел, конечно, все», — поделился эмоциями с корреспондентом Медиахолдинга ОТВ Ярослав.

Вчерашний вечер навсегда останется в памяти Ярослава Осетрова. На сцене перед ЛА «Трактор» спортсмен встретился с кумирами, о чем раньше даже не мечтал. А Рой Джонс младший после выступления сказал в адрес Ярослава два заветных слова: «The best!».