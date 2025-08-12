Взял трофей — можно и жениться: две любви дзюдоиста Егора Малкина

Челябинский спортсмен полагает, что крепкий и надежный тыл поможет ему одержать новые победы

Челябинский дзюдоист Егор Малкин — скромный парень. Настолько, долгое время не мог решиться на то, чтобы сделать понравившейся девушке предложение. На такой шаг он решился после того, как завоевал несколько трофеев. А еще, сам того не зная, вызвал симпатию у своей будущей тещи. Теперь у 21-летнего перспективного спортсмена есть надежный тыл и хорошие перспективы стать одним из лидеров сборной России. Необычная лавстори челябинской семьи — в нашем эксклюзивном материале.

«В детстве был маленьким и пухлым»

Путь в мир большого дзюдо у Егора Малкина начался давно, еще будучи 7-летним пацаном он впервые познакомился с этим восточным единоборством. Во многом благодаря отцу, который и привел юного сынишку в спортшколу. Первый тренер мальчишки Андрей Игнатенко сразу увидел в нем талант. А еще обратил внимание на дисциплину — Егор посещал все тренировки, приходил на них без опозданий. Кстати, не забудем и других тренеров спортсмена — братья Евгений и Андрей Берсеневы сыграли большую роль в становлении дзюдоиста.

И еще одна любопытная деталь: это сейчас Егор Малкин в своей весовой категории является одним из самых высокорослых дзюдоистов. А тогда, в детстве он ничем не выделялся на общем фоне. Более того, был невысокого роста и даже пухленький.

«Зато мой старший брат всегда был высоким и худощавым. Уже став постарше, стал вытягиваться в росте. Связано ли это с тренировками? Даже не знаю, остается только догадываться. Но заметил одну деталь: даже сейчас, если пару-тройку дней не потренируюсь, начинаю набирать вес. Наверное, генетически мой организм к этому предрасположен. Видимо, мне противопоказан долгий отдых и нужно регулярно заниматься спортом», — размышляет Егор.

Впрочем, первые годы в дзюдо спортсмен еще не воспринимал серьезно. Скорее, занятия были для него как хобби, отдушиной после учебы в школе. Все изменилось в 11-12-летнем возрасте. Тогда Егор понял, что хочет заниматься дзюдо на профессиональном уровне, повышать свой уровень мастерства и побеждать на соревнованиях.

Серебряный прорыв на двух статусных турнирах

Впервые по-настоящему громко заявил о себе Егор Малкин в 2023 году. Он впервые отправился на взрослый чемпионат России, проходил он в Кемерово. Разумеется, молодого парня, которому вот-вот исполнилось 19 лет, мало кто воспринимал всерьез. А он взял и дошел до финального поединка в весовой категории до 90 кг!

Решающую схватку сопернику из Дагестана наш земляк все же проиграл, но серебро на соревнованиях такого уровня — несомненный успех для перспективного спортсмена. Кстати, на том турнире Егор Малкин стал единственным, кто принес региону медаль в мужских состязаниях. Еще две награды завоевали для Челябинской области Ирина Зуева (золото) и Анастасия Холодилина (бронза).

Чуть позже Егор Малкин достойно выступит и на международной арене. Так, на молодежном первенстве мира в Душанбе (Таджикистан) он также завоевал серебряную медаль. В финальном поединке уступил японцу Комеи Кавабате.

«Не могу сказать, что два эти турнира произвели на меня какое-то уж большое впечатление. Просто было приятно показать на них хороший результат, подняться на пьедестал почета. Наверное, самые яркие впечатления от соревнований меня ждут впереди. Хотелось бы, чтобы это были Олимпийские игры или чемпионат мира», — резюмирует Егор Малкин.

Сейчас челябинцу 21 год, он входит в состав национальной сборной России. Но говорить о том, что является первым номером в своей весовой категории еще рано. Здесь есть немало сильных спортсменов, претендующих на роль лидера в весе до 90 кг. Пока эту борьбу выигрывает двукратный чемпион Европы Михаил Игольников из Краснодарского края. Но ему 28 лет, у Егора есть все шансы на то, чтобы в обозримом будущем свергнуть того с трона.

Судьбоносное знакомство

А ведь все к этому идет. Благо, у Егора Малкина с недавних пор появился и крепкий тыл. В ноябре прошлого года дзюдоист женился. Избранницей спортсмена стала Юлия. Кстати, она сама тоже занималась дзюдо в городе Южноуральске. История их знакомства заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробнее.

«На различные соревнования мы частенько выезжали вместе с командой. Вот он меня, видимо, и приметил. Но виду не подавал. А потом как-то я записала видео того, как он борется с соперником, он — мой поединок. Поделились своими видеозаписями друг с другом. И как-то незаметно возникла симпатия. Но ни я, ни он больших знаков внимания не проявляли. Хотя я чувствовала, что он ко мне неравнодушен», — признается Юлия.

А потом был еще один турнир, Спартакиада молодежи России. По возвращении домой Юлию встречает мама в аэропорту. Этим же рейсом в составе команды возвращался и Егор Малкин. Представляете, Елена Владимировна обратила внимание на высокорослого и симпатичного парня. Уже по дороге домой поинтересовалась у дочери, что это за молодой человек?

Юлия раскрывать секрет не стала. Но спустя некоторое время призналась. «Мама, у меня есть парень, я ему нравлюсь. Помнишь в аэропорту ты как-то сказала, что тебе приглянулся один молодой человек? Так вот, его зовут Егор и мы хотели бы сыграть свадьбу» — сообщила маме Юлия.

«Я тогда была вне себя от радости! Чувствовало мое материнское сердце, что дочка не прогадала с выбором. После ее слов я сразу поняла, что у них все серьезно. Почему? Юлия — симпатичная девушка, ухажеры у нее были. Но она их всех держала на расстоянии. Лично меня Егор подкупил своей скромностью. И сейчас вижу то, как он внимательно к ней относится, заботится о ней. После каждой поездки балует ее подарками, не забывает и мне какие-нибудь вкусняшки привезти», — рассказывает Елена Воронова.

Когда счастье любит тишину

В том, что Егор Малкин по своей натуре очень скромный молодой человек, можете не сомневаться. Автор строк также мог убедиться в этом: во время блиц-интервью после соревнований на вопросы журналистов отвечает сдержанно, без эмоций. Он не из той категории людей, которые любят эпатировать публику своими действиями и поступками. Он привык подтверждать свои чемпионские амбиции результатами, а не словами.

И даже сейчас, во время фотосессии в Центре спортивной подготовки по дзюдо, держится как-то стеснительно. Он не любит быть в центре внимания, позировать на камеру. Ему удобней и комфортней быть в своем «домике» — рядом с родными и близкими, а также любящей супругой.

Что касается Юлии? Она более раскованная, веселая и улыбчивая. В общении с автором строк девушка, напротив, не против была рассказать о каких-то подробностях в отношениях с Егором. Но проявляла чуткость и внимательность — украдкой поглядывала на супруга и по его глазам понимала — стоило ли делиться информацией с журналистом. А затем все-таки решилась.

«Егор первым начал проявлять знаки внимания. Но делать предложение не спешил. Затем он стал призером чемпионата России, одержал еще несколько важных побед. А потом предложил руку и сердце... Я, конечно же, ответила согласием. К тому моменту уже не сомневалась в том, что Егор — это моя судьба и любовь на всю жизнь», — рассказала Юлия.

При этих словах Егор чуть заметно улыбнулся, но увидев мой взгляд, тут же отвернулся. «Счастье любит тишину» — промелькнуло в моей голове. Дзюдоист явно не намерен делиться с кем-либо тем, какое место в его сердце занимает любовь. На этом можно было бы и закончить наше интервью, но тут дзюдоист прервал молчание. Его слова стали самыми откровенными в ходе получасовой беседы.

«Многие почему-то думают, что жениться в 21 год — это слишком рано. А кто сказал, что рано? Мне комфортно с Юлей, хотя из-за постоянных сборов и соревнований не так много провожу с ней времени, как хотелось бы. Я уверен, что с ней мне будет хорошо. Поэтому и благодарен судьбе и дзюдо, что Юлия появилась в моей жизни»...

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное») и из личного архива Юлии и Егора Малкина.