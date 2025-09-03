Челябинка Ева Огнивова выступит на первенстве Европы по дзюдо

Соревнования в Братиславе соберут около 400 атлетов из 40 стран

Челябинская дзюдоистка Ева Огнивова вошла в состав юниорской сборной России, которая стартует завтра, 4 сентября, на первенстве Европы в Братиславе (Словакия). В этом турнире выступят около 400 спортсменов из 40 стран. Российская команда будет представлена 18 атлетами, сообщает Федерация дзюдо России.

В столице Словакии пройдут состязания среди спортсменов не старше 21 года. Они в течение четырех дней, с 4 по 7 сентября, будут оспаривать награды главного юниорского старта Старого Света. Отправилась в Братиславу и российская команда, в состав которой вошли 18 спортсменов. Среди них и челябинка Ева Огнивова. Ей предстоит выступить в весовой категории до 70 кг. Она выйдет на татами во второй день соревнований, 5 сентября.

Отметим, что отечественные юниоры в Словакии вернутся на европейский татами после трехлетней паузы. На последнем с нашим участием первенстве континента в 2021 году в Люксембурге российская сборная была лучшей в споре с дзюдоистами из 43 стран — завоевала шесть наград в личном зачете: четыре золота и по одному серебру и бронзе, а также стала третьей в командном турнире «стенка на стенку».

Ранее Ева Огнивова неоднократно становилась победительницей первенств страны, завоевала Кубок России. Есть в ее активе и победа на Кубке Европы. Она входит в состав национальной сборной страны.