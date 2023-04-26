Вячеслав Фетисов оценил академию хоккея «Трактор» в Челябинске

Олимпийский чемпион вместе с губернатором Алексеем Текслером пообщался с юными спортсменами

Легендарный хоккеист, дважды олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил академию хоккея «Трактор» в Челябинске. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он пообщался с воспитанниками. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Вместе с легендой российского хоккея Вячеславом Фетисовым заехали в академию „Трактор“. Здесь уже занимаются талантливые ребята со всей Челябинской области. Для каждого ученика создали здесь самые современные условия. И у каждого из них есть шанс вырасти в большого профессионала», — написал в телеграм-канале Алексей Текслер.

Академия хоккея «Трактор» работает в Челябинске с января этого года. На двух ледовых площадках проводят тренировки несколько юниорских команд системы клуба. Один из катков оборудован зрительскими трибунами на 250 мест, что позволяет проводить соревнования областного масштаба. В спорткомплексе также есть универсальный игровой и тренажерный залы, зоне для отработки бросков хоккеистов, тренерские комнаты, раздевалки и спортивный интернат на 108 мест.

В апреле этого года директор академии «Трактор» Евгений Любимов провел экскурсию для корреспондента Первого областного и рассказал о современных методиках подготовки юных хоккеистов.