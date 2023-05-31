ХК «Трактор» представил концепцию развития детского хоккея в Челябинске

Ее презентовал ведущим тренерам города гендиректор команды Иван Савин

Сегодня, 31 мая, в конференц-зале академии «Трактор» прошла конференция ведущих тренеров хоккейных школ Челябинска. Гендиректор главной команды города Иван Савин представил концепцию развития детского хоккея и рассказал о том, как будет осуществляться работа в новом сезоне в клубной академии ХК «Трактор». Она была запущена в этом году при поддержке главы региона Алексея Текслера, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Прежде чем представить концепцию развития детского хоккея, Иван Савин рассказал о структуре Академии «Трактор», о ее миссии и роли в развитии главной команды города, а также об основных ориентирах развития своих воспитанников. Слушателями выступили 50 тренеров из хоккейных школ города Челябинска.

В формате живого диалога они обсудили перспективы развития детского хоккея в Челябинске, указали на системные ошибки, которые ежегодно допускаются в подготовке спортивного резерва. Новая Академия «Трактор», как отметили многие специалисты, располагает всем необходимым для того, чтобы проводить успешный учебно-тренировочный процесс для ребят в современных условиях. Поэтому особое внимание было уделено текущим возможностям и новым точкам роста для перспективных и одаренных хоккеистов.

«Мы договорились о внедрении единой методики подготовки, она называется „Красная Машина“. Это было сделано для обеспечения качественного тренировочного процесса, дети получат хоккейное образование высшего уровня. Это будет единый стандарт для всех хоккейных школ, но у Челябинска есть свои особенности в хоккее. Мы их будем учитывать», — подвел итог конференции Иван Савин.

Гендиректор ХК «Трактор» также добавил, что все ведущие хоккейные тренеры региона вовлечены в процесс, у них есть свои наработки и предложения, которыми они поделились в рамках конференции. То есть видна их заинтересованность в совместной работе к тому, чтобы вернуть Челябинску славу одной из лучших в России и мире хоккейных школ.

Напомним, Академия «Трактор» была открыта в начале этого года. Наш корреспондент ранее побывал в спортивном комплексе и поделился своими впечатлениями от увиденного. По словам Ивана Савина, она в этом году начнет работать на полную мощность с начала сезона-2023/2024.