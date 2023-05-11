Звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин потренировался с юными хоккеистами Чебаркуля

Актер уже второй раз дает мастер‑класс местным ребятам

Актер Иван Жвакин, сыгравший роль в популярном молодежном сериале «Молодежка», провел хоккейную тренировку для юных ребят в Чебаркуле. Уроженец Коркино является послом детского лагеря «Звезда хоккея», в котором реализуют проект организации спортивных сборов для перспективных и талантливых юных игроков со всей России, сообщает портал Чебаркуль-news в соцсетях.

В сериале про хоккей «Молодежка» у Ивана Жвакина была одна из главных ролей — крайний нападающий Александр Костров. Поэтому актер уверенно держится на коньках и владеет клюшкой. Он потренировался с юными хоккеистами, дав им небольшой мастер-класс, и поделился своими впечатлениями от совместного с ними занятия.

«Эта тренировка от сериальной практически ничем не отличается. У нас отличная хоккейная школа, и благо у меня тоже были классные тренеры. Ребятам хочется пожелать, чтобы они открывали себя с новых сторон, достигали вершин, золотых шайб и командной игры», — поделился Жвакин, сообщается в паблике во «ВКонтакте».

Актер российского кинематографа родился в городе Коркино Челябинской области. Вот уже во второй раз он приезжает в Чебаркуль, чтобы пообщаться с детьми.

«Он же сам челябинский парень, это его родина. И он уже не первый раз к нам сюда приезжает и всегда рад потренироваться с ребятишками. Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают к нам на сборы, и их это мотивирует, заряжает энергией. Они понимают, что на самом деле до мечты рукой подать, вот она, с ними на льду», — рассказал руководитель детского лагеря «Звезда хоккея» Тимур Хамидуллин.

Иван Жвакин родился в Челябинской области, в городе Коркино, но вскоре семья переехала в Челябинск. Актер окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в Москве. За время своей карьеры успел сыграть в таких фильмах, как «Универ», «Молодежка», «Метод Фрейда», и в сериале «Мажор».