/ Второй финальный день этапа Кубка мира по ски-кроссу завершен

Свой успех повторили победители первого финального дня.

В «Солнечной долине» завершился второй финальный день этапа Кубка мира по ски-кроссу. Россиянки не квалифицировались в финальную часть соревнований. Победа, как и в первый день, досталась спортсменке из Швейцарии — Фанни Смит. Второе место заняла швейцарка Санна Люди, а третье — француженка Ализа Бэрон.

Мужские финалы тоже выдались эмоциональными, и малый финал даже вызвал больший отклик у зрителей — волевую победу в нем одержал американец Брант Кроссан. В большом финале конкуренция казалась острейшей, однако вчерашний чемпион Бастьен Мидоль со старта захватил лидерство и свою первую позицию никому не уступил. — сообщают представители Федерации фристайла России.

Второе место занял швейцарец Алекс Фива, а третье — канадец Брэди Леман. Спортсмены из России не смогли пройти дальше 1/8 финала.