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/ Два спортсмена получили травмы на курорте «Солнечная долина»

Два спортсмена получили травмы на курорте «Солнечная долина»

Один из них с закрытым переломом бедра был доставлен в травматологию.
сегодня в 16:09
  |  Общество

Сразу два спортсмена получили травмы во время проведения Кубка мира по фристайлу на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области. Пострадавшими оказались двое мужчин, 26 и 29 лет.

23 февраля 26-летний спортсмен получил закрытый перелом ребра и был госпитализирован в травматологическое отделение миасской горбольницы № 2. А 24 февраля 29-летний лыжник получил сотрясение мозга, но госпитализация ему не потребовалась, помощь оказали амбулаторно. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В минздраве отмечают, что 26-летний мужчина не является участником соревнований. Кроме того, за помощью медиков обратились двое зрителей: 82-летний мужчина и 12-летний мальчик. Первый с гипертоническим кризом был доставлен в горбольницу № 3 Миасса, а ребенку, получившему ушиб колена, была оказана амбулаторная помощь.

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