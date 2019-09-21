Южноуральцы приняли участие в спортивном мероприятии «Кросс нации»

Всего по области в забегах поучаствуют более 20 тысяч человек.

Послушать 00:00

В Челябинске сегодня, в рамках Всероссийского дня бега состоялось одно из самых массовых российских спортивных мероприятий — «Кросс нации». Более миллиона человек из 85 регионов России сегодня выйдут на пробежку. Все 43 муниципальных образования Челябинской области участвуют в этом мероприятии.

«„Кросс нации“ традиционно проводится во всех муниципалитетах Челябинской области. Традиционно есть три главные площадки: Магнитогорск, Челябинск и Златоуст. В этом году мы рассчитываем, что к „Кроссу нации“ присоединится около 25 тысяч южноуральцев. По России сегодня стартует более 1 миллиона человек», — рассказал сайту «Первый областной» руководитель областной дирекции спортивно-массовых мероприятий ВФСК ГТО Александр Беленков.

В Челябинске в «Кроссе нации» примут участие более 7 тысяч любителей бега, всего в области ожидают более 20 тысяч участников. Никаких ограничений нет — в забеге могут принять участие все желающие. Например, в прошлом году бежали и трехлетние малыши и 90-летний мужчина. Участников ждут забеги на дистанции от 1 до 12 километров.