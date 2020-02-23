Финальные заезды Кубка мира по ски-кроссу можно увидеть в онлайн-трансляции

Все желающие смогут присоединиться к соревнованию.

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В Челябинской области сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества пройдут финальные заезды в рамках домашнего этапа Кубка мира по ски-кроссу. Состязание проходит в Миассе, на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина». От России выступит 15 спортсменов: в сборную вошли 10 мужчин и 5 женщин.

Вчера, 22 февраля, прошла квалификация. Сегодня же, все, кто захочет, смогут присоединиться к онлайн-трансляции финальных заездов. Посмотреть трансляцию можно на телеканале ОТВ или сайте 1obl.tv. Начало в 12:30 по местному времени.