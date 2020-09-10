Второй день чемпионата России по легкой атлетике принес медали южноуральцам

Еще две награды получили жители Челябинской области.

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Чемпионат России по легкой атлетике, который проходит в Челябинске, приносит медали южноуральским спортсменам. В среду, 9 сентября, во второй день соревнований, награды получили два легкоатлета из Челябинской области.

Золотую медаль завоевал Максим Теряков в рамках состязания среди юниоров на дистанции 400 метров.

«Хотелось быть в призах, но никак не ожидал, что буду первым. Наверное, залогом успеха стала грамотная раскладка сил по дистанции с набеганием на финиш. Я просто старался удержать темп. В итоге этого оказалось достаточно для победы», — делится впечатлениями южноуральский легкоатлет.

Серебро же принесла спортсменка Евгения Соловьева, занявшая второе место среди толкательниц ядра. Таким образом, к вечеру второго дня соревнований, южноуральские спортсмены завоевали три медали: золото и серебро в состязаниях юниоров на первенстве России и серебряную медаль на чемпионате России.

На третий день чемпионата и первенства будет разыграно восемь комплектов медалей. Спортсмен из Челябинска Никита Анищенков примет участие в соревновании прыжков в высоту у мужчин, где ему придется помериться силами с двумя призерами чемпионата мира Михаилом Акименко и Ильей Иванюком.