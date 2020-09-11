Челябинцы попрыгали на «Оптической скакалке» в честь Дня города

Флешмоб организовали ЮУрГУ и «Ростелком».

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Необычное поздравление с Днём города приготовили для челябинцев студенту ЮУрГУ и компания «Ростелеком». Каждый желающий мог попробовать свои силы и сделать 284 прыжка на скакалке — по количеству лет существования областной столицы. Снаряд при этом был не обычный, а оптический. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе провайдера, студенты прыгали через оптоволоконный кабель.



«Период вынужденной изоляции показал, насколько важен стабильный скоростной интернет для работы и учебы. Именно такой интернет компания „Ростелеком“ предлагает своим клиентам, организуя монтаж оптического кабеля по одной из самых продвинутых технологий подключения − „оптика в квартиру“. В этом мероприятии мы объединили спортивные достижения, здоровый образ жизни и высокие технологии, обеспечивающие скорость и мощь вашему интернету!»— отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Всего челябинцы совершили 5 700 прыжков на «оптической скакалке». Были среди них и рекордсмены. Так, студент института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Илья Юдин совершил 789 прыжков. Отметим, что каждый участник флешмоба получил приз от организаторов.