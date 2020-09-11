Алексей Текслер: «Область готова и дальше принимать всероссийские и международные старты»

Губернатор посетил чемпионат России по лёгкой атлетике.

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Челябинская область готова принимать спортивные соревнования не только всероссийского, но и мирового уровня. Об этом во время посещения чемпионата России по лёгкой атлетике сообщил губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что в кратчайшие сроки удалось организовать и провести мероприятие всероссийского масштаба.



«Нам удалось в достаточно короткий срок организовать и достойно провести чемпионат России. Рады, что соревнования состоялись. Это, по сути, первые старты в этом сезоне для спортсменов, и мы видим, что они показывают очень достойные результаты. Надеюсь, спортсмены почувствовали гостеприимство Южного Урала. Мы всех ждём в гости. Область готова и дальше принимать всероссийский и международные старты», — сказал Алексей Текслер.

Во время посещения чемпионата России Алексей Текслер посмотрел прыжки в высоту среди женщин. Чемпионкой страны с результатом 1,92 метра стала Мария Ласицкене.

Отметим, что подобные соревнования Челябинск проводил впервые в своей истории. Турнир проходил с 8 по 11 сентября. За 4 дня соревнований спортсмены разыграли 42 комплекта наград.