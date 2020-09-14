Челябинцы попали в Суперлигу российской лёгкой атлетики

Всего южноуральские спортсмены выиграли 6 медалей.

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Сборная Челябинской области завоевала 6 медалей на прошедших в столице Южного Урала всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике. 5 из них были выиграны в первенстве России, в том числе и золотая медаль Максима Тирякова в беге на 400 метров.



Серебро в чемпионате страны для Челябинской области в толкании ядра добыла Евгения Соловьёва. В первенстве России вторые места, с результатом 61,10 метров, в метании молота завоевала Виктория Хитько и четвёрка в лице Владислава Мельника, Андрея Пескова, Анатолия Грехова и Максима Тирякова, которые прибежали вторыми в эстафете 4 по 100 метров. Бронзовые медали Челябинской области принесли Виктория Иванова в семиборье и Артемий Никитин в беге на 1 500 метров.

«В командном зачете южноуральская сборная заняла первое место в Высшей лиге первенства России среди юниоров (188 очков) и второе место в Высшей лиге чемпионата России (271 очко). Обе наши команды завоевали право выступать в следующем сезоне в Суперлиге»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, чемпионат и первенство России по лёгкой атлетике проходили в Челябинске с 8 по 11 сентября этого года. Соревнования отметились не только высоким уровнем борьбы, но и организации, что подчеркнули гости областной столицы. Также отметим, что команда Челябинской области выполнила задачу попадания в Суперлигу, которую перед играми спортсменам поставили в региональном министерстве спорта.