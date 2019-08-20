Всероссийский фестиваль ГТО пройдет в Челябинской области

Соревнования пройдут с 19 по 24 сентября.

Столица Южного Урала примет масштабные соревнования — Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов вузов.

С 19 по 24 сентября сильнейшие команды со всей страны выступят в финальных соревнованиях, которые пройдут на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Команды представят по 8 участников — 4 юноши и 4 девушки.

В личном зачете участники будут выполнять следующие испытания: бег 100 метром, 2000 метров (женщины) и 3000 метров (мужчины), подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и низкой перекладины (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 метров, стрельба из пневматической винтовки.

По итогам выполнения тестов определится победитель и призеры фестиваля ГТО по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды. Команда-победитель получит переходящий кубок.

«К нам приедут сильнейшие команды страны, прошедшие жесткий отбор. И в каждой из них собраны лучшие из лучших, физически крепкие и сильные спортсмены. В нашей области студенческий спорт успешно развивается. При вузах есть несколько сильных спортивных клубов. Думаю, наша команда будет бороться за призовое место», — отметил Александр Беленков, директор региональной Дирекции СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области.

В прошлом году финал первого Всероссийского Фестиваля ГТО среди студентов состоялся в Белгороде. В турнире приняли участие более пятисот студентов из 55 регионов страны.