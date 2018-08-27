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/ Жительница Екатеринбурга заблудилась в лесу во время массового забега

Жительница Екатеринбурга заблудилась в лесу во время массового забега

Женщина провела ночь под деревьями.
сегодня в 13:23
  |  Общество

Накануне в южноуральских горах прошел массовый забег. Преодолеть дистанцию по пересеченной местности протяженностью в 30 километров решились десятки людей. Но не все смогли финишировать. Жительница Екатеринбурга заблудилась на маршруте и провела ночь в диком лесу.

На вершине был туман, я не увидела разметку, поэтому не вышла на тропу. Сильно отклонилась от маршрута, продолжала движение вниз вместо того, чтобы бежать наверх. Понадеялась, что выйду на тропу. Потом уже поняла, что нахожусь в лесу, где нет ни людей, ни троп. До 8 вечера я двигалась вперед, когда стемнело, остановилась на ночлег. С собой ничего не было, спортивные гели я съела раньше. — рассказала радио «Business FM» бегунья Александра Морозова.

Как признается бегунья, она понимала, что может рассчитывать только на свои силы. Страха или паники женщина не испытывала. Проведя ночь под деревьями, наутро екатеринбурженка вышла к ручью, а оттуда — к пункту охраны. Находившиеся там сторожи были предупреждены о бегунье, поэтому сразу обратились к спасателям и организаторам. Сейчас здоровью спортсменки ничего не угрожает.

Организаторы «Забега за облаками» отказались комментировать возникшую ситуацию.

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