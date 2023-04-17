Всероссийские соревнования по боксу в Челябинске получили статус мастерского турнира

Победители «Кубка Танкограда» выполнят норматив мастера спорта

Боксеры Челябинской области продолжают подготовку к домашнему турниру «Кубок Танкограда», который пройдет в южноуральской столице с 18 по 22 апреля. В соревнованиях выступят более 170 спортсменов. Ожидается приезд команд из более чем 35 регионов, что делает его самым массовым в Челябинске за последние годы. Кроме того, победители соревнований выполнят норматив мастера спорта.

К важному и ответственному турниру готовится большая команда боксеров Челябинской области. Ее костяк составляют ребята из южноуральской столицы. Но войдут в команду для участия в «Кубке Танкограда» бойцы из других городов области — Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Трехгорного и Копейска.

«В Челябинске ожидается один из сильнейших всероссийских турниров по боксу по составу участников, планируется приезд членов сборной команды России из разных регионов страны. Ну и, конечно, сама организация мероприятия, уверен, пройдет на высочайшем уровне. Челябинская область умеет проводить соревнования», — считает главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Для многих южноуральских боксеров предстоящий турнир — это хорошая возможность выполнить норматив мастера спорта, первая и серьезная ступенька к достижению новых целей и задач. В том числе, например, для Владимира Быстрова.

Воспитанник СШОР «Алмаз» выступит на турнире в весовой категории до 67 килограммов. Партнеры по команде называют его Артуро Гатти — за схожесть стиля с известным боксером-профессионалом. Тот в свое время считался одним из самых зрелищных бойцов мирового бокса.

«Я тоже стремлюсь к тому, чтобы получить удовольствие от поединка, порадовать публику красивым боксом. Поэтому и часто „зарубаюсь“, а это, возможно, и сказывается на результатах. Не всегда при таком стиле удается побеждать. На „Кубке Танкограда“ ставлю перед собой задачу завоевать золото и выполнить норматив мастера спорта. Если получится сделать это красиво, то буду только рад», — говорит Владимир Быстров.

В вечерней тренировке боксеров приняли участие практически все наши ребята, которые уже совсем скоро выйдут на ринг домашнего турнира. С ребятами занимается группа тренеров. А напутственные слова перед началом занятия сказал им опытнейший заслуженный тренер России Владимир Рощенко, и в свойственном ему эмоциональном и веселом стиле.

«Мужики, только прошу вас: не убейте друг друга. Турнир на носу, нам травмы не нужны. В спаррингах не зарубаемся. Разбейтесь на пары так, чтобы помочь друг другу, а не навредить», — скомандовал Владимир Рощенко.

«Но это невозможно!» — в шутливой форме парировал еще один тренер Антон Кудинов, намекая на то, что ребята не могут на тренировках работать вполсилы, они привыкли выкладываться на максимум.





Легкая пробежка, бой с тенью, прыжки на скакалке, работа в парах и отработка ударов по груше — вот, собственно, и весь комплекс заданий, которые получили боксеры в ходе 1,5-часовой тренировки. Этого хватило для того, чтобы по окончании занятия майки и шорты ребят стали мокрыми от пота.

Никита Якушев в южноуральской команде — один из самых опытных боксеров. Он уже мастер спорта. Поэтому цели и задачи для себя на «Кубке Танкограда» ставит несколько иные.

«Здорово выступать в родном городе, при поддержке родных, близких и друзей. Хочется порадовать их победой. Ну и приятно удивил призовой фонд турнира. Победители и призеры получат неплохие подъемные», — отмечает Никита Якушев.

Отметим, что накануне организаторы турнира объявили размер призового фонда «Кубка Танкограда» — он составит 2,6 миллиона рублей. Победители в 13 весовых категориях получат по 100 тысяч рублей, серебряные призеры — 50 тысяч, а бронзовые — по 25 тысяч рублей.

Соревнования пройдут в Челябинске с 18 по 22 апреля на двух площадках города. Предварительные поединки состоятся в спорткомплексе «Динамо», а финальные бои — во дворце спорта «Юность». Вход для болельщиков свободный.