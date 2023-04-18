Стал известен состав участников Кубка Танкограда по боксу в Челябинске

На всероссийском турнире выступят 150 спортсменов из 30 регионов

Сегодня, 18 апреля, в Челябинске стартует Всероссийский турнир «Кубок Танкограда» по боксу. Подобные по масштабу соревнования южноуральская столица принимает впервые. В них примут участие 150 спортсменов из 30 регионов страны. Победители не только получат денежные премии, но и выполнят норматив мастера спорта, сообщают организаторы мероприятия.

Вчера, 17 апреля, стал известен окончательный состав участников турнира. Они разыграют солидный призовой фонд в 2,6 миллиона рублей. В каждой из 13 весовых категорий победитель турнира получит 100 тысяч рублей, серебряный призер — 50 тысяч, а бронзовые медалисты — по 25 тысяч рублей.

«Это мастерский турнир, по своему статусу он уступает разве что чемпионату страны. Федерация бокса России поддержала нас, включила наши соревнования в Единый календарный план. К нам приедут известные и сильные спортсмены, ближайший резерв сборной России, призеры чемпионата страны. Поэтому и любители бокса Челябинской области вправе ждать интересные и зрелищные бои», — подчеркнул исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

Челябинская область заявила на соревнования порядка 35 боксеров. Лидером команды является бронзовый призер чемпионата России, победитель всероссийских турниров Максим Стахеев. Тренерский штаб рассчитывает на то, что за победу и высокие места будут бороться и другие южноуральские спортсмены. Среди них Иван Лузин (Челябинск), Даниил Статов (Челябинск), Владимир Быстров (Челябинск), Никита Якушев (Челябинск), Артем Шефер (Миасс), Никита Ефремов (Миасс), Кирилл Плишкин (Копейск) и другие.

«Этот мастерский турнир получится одним из сильнейших в стране по составу участников, ждем приезда членов сборной России. Челябинская область умеет проводить соревнования на высоком организационном уровне. Поэтому уверен, что болельщики и любители бокса получат массу впечатлений и удовольствия от просмотра боев с участием сильных боксеров», — считает главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Всероссийский турнир «Кубок Танкограда» по боксу. Состав сборной Челябинской области:

48 кг — Дмитрий Калмыков (Трехгорный)

51 кг — Максим Стахеев (Челябинск), Никита Ефремов (Миасс), Нурлан Шахумбетов (Магнитогорск)

54 кг — Никита Якушев (Челябинск), Сергей Махмутов (Челябинск), Виталий Тимеев (Челябинск)

57 кг — Денис Лебединский (Челябинск), Никита Ларионов (Озерск)

60 кг — Алмат Искаков (Магнитогорск), Сергей Андреевич Шарапов (Челябинск), Александр Красногор (Златоуст), Данил Колесников (Магнитогорск), Данил Калиниченко (Магнитогорск), Нил Назаров (Трехгорный)

63,5 кг — Артем Шефер (Миасс), Сергей Александрович Шарапов (Челябинск), Кирилл Сдвижков (Челябинск), Вадим Кривенко (Челябинск), Матвей Тиханюк (Магнитогорск), Рустам Муслимхитдинов (Магнитогорск)

67 кг — Владимир Быстров (Челябинск)

71 кг — Владимир Желнов (Челябинск), Эдуард Ягафаров (Челябинск), Александр Лузин (Челябинск), Мухаммаджон Махмадшоев (Челябинск)

75 кг — Ильяс Додаржонов (Челябинск), Тимур Нарушев (Челябинск), Илья Симонов (Челябинск), Валерий Литовченко (Магнитогорск)

80 кг — Марат Гатиятуллин (Челябинск)

86 кг — Кирилл Плишкин (Копейск), Артем Камалетдинов (Челябинск)

92 кг — Данила Петров (Челябинск), Иван Лузин (Миасс), Владимир Максимов (Магнитогорск)

Свыше 92 кг — Даниил Статов (Челябинск)

Организатором турнира выступает Федерация бокса Челябинской области при поддержке Фонда поддержки спорта Челябинской области.

Соревнования пройдут на двух площадках города. Предварительные поединки, которые стартуют уже сегодня и завершатся 21 апреля, состоятся в спорткомплексе «Динамо». Финальные бои в 13 весовых категориях примет 22 апреля дворец спорта «Юность». Начало финальных поединков в 17:00. Вход на соревнования свободный.