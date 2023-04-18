Челябинские боксеры с побед стартовали на Всероссийском турнире «Кубок Танкограда»

В первый день соревнований состоялась церемония открытия турнира

Сегодня, 18 апреля, в челябинском спорткомплексе «Динамо» стартовал Всероссийский турнир «Кубок Танкограда» по боксу, в котором принимают участие 150 спортсменов из 30 регионов страны. В первый день соревнований состоялись церемония открытия и предварительные поединки в 5 весовых категориях. Шесть челябинских боксеров стартовали в турнире с побед, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение пяти дней участники Всероссийского турнира в Челябинске разыграют 13 комплектов наград. Сегодня состоялись первые предварительные поединки, а также церемония открытия турнира.

«По количеству и составу участников наш турнир уступает разве что чемпионату России. Это очень важный и ответственный старт для сильных и перспективных боксеров, которые претендуют на попадание в состав национальной сборной. Многие из них уже успешно себя зарекомендовали на чемпионатах и первенствах страны», — отметил исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

Открывавшая соревнования замминистра спорта Челябинской области Анна Кодина сделала акцент на том, что бокс один из самых популярных и массовых видов единоборств в мире. И в регионе уделяется максимум внимания его развитию. «Будем болеть за наших ребят, но искренне радоваться и успехам гостей турнира», — добавила Анна Кодина.

Главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов заметил, что в регионе хорошая школа бокса, есть большие победные традиции. И заверил, что на домашнем турнире южноуральские боксеры будут бороться за самые высокие места.

«Мы заявили как опытных, так и перспективных бойцов. Они „голодные“ до побед. И даже несмотря на отсутствие в заявке ряда лидеров нашей сборной, мы вправе рассчитывать от ребят хорошего выступления», — добавил Фаригат Касымов.

В первый день соревнований хозяева ринга подтвердили, что находятся в хорошей физической форме и с настроем на победу у них все в порядке. На ринг вышли шесть боксеров Челябинской области, все они выиграли свои поединки.

Забойщиком команды выступил Никита Якушев. В весовой категории до 54 кг он уверенно разобрался с Дмитрием Наимовым из Нижегородской области. Выиграв два раунда, челябинец в третьем сбавил обороты и сэкономил силы перед следующими боями.

«Хороший турнир, приятно выступать дома. Ставлю перед собой цель выйти финал и выиграть его. Сегодня у меня был неприятный соперник, но в целом план на бой выполнил», — рассказал Никита Якушев после боя.

Поддержали его почин и другие челябинцы. Победы над своими соперниками в своих весовых категориях одержали: Алмат Искаков, Нил Назаров и Сергей Шарапов (оба — 60 кг), Артем Шефер (63,5 кг) и Владимир Быстров (67 кг).

Соревнования в спорткомплексе «Динамо» продлятся три дня и завершатся 21 апреля. Финальные поединки пройдут во Дворце спорта «Юность» 22 апреля. Вход свободный.

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