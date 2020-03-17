Все международные спортивные мероприятия на территории России временно отменены

Такое решение связано с распространением коронавируса Covid-19.

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С 16 марта министерство спорта Российской Федерации вводит ограничение на проведение всех международных соревнований на территории страны. Это связано с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

«Минспортом России предпринимаются неотложные меры по ограничению проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план», — сообщается в пресс-службе министерства спорта Российской Федерации.

Отмечается, что речь идёт не только об отмене всех международных мероприятий, но и даже об участии иностранных спортсменов и тренеров в любых российских соревнованиях. И всем общероссийским и региональным организациям по всем видам спорта, а также органам исполнительной власти субъектов страны предписано обеспечить контроль за исполнением данного решения.

Официально разрешено проводить лишь контрольные или отборочные соревнования к Олимпийским играм 2020 года.

Запрет будет действовать с 16 марта и до особых распоряжений от Министерства спорта Российской Федерации.