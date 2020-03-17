Занавес: из-за коронавируса Россия ограничивает въезд для иностранцев

Решение принято Правительством страны с некоторыми исключениями.

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Правительство Российской Федерации приняло решение о закрытии границ для иностранцев. Ограничение начнет действовать уже завтра, 18 марта и продлится до 1 мая. Принятая мера продиктована опасностью распространения коронавируса. Меры, которые предпринимает Правительство, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, полностью соответствуют рекомендациям, опубликованным ВОЗ.

«Подготовленный проект распоряжения Правительства РФ предусматривает исключения для работающих в России сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации или следующих на похороны близких родственников», — сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Уже совсем скоро в России заработает система онлайн-оповещения граждан и горячая линия, а актуальная информация о ситуации с распространением коронавируса на территории страны будет размещаться на сайте стопкоронавирус. рф.

Напомним, в связи с объявленной ВОЗ 11 марта пандемией, вузам и школам России рекомендовали перейти на систему дистанционного обучения. Все спортивные соревнования международного уровня, планировавшиеся на территории страны, были отменены. В Москве запретили собираться в группы более пятидесяти человек для проведения мероприятий.

В мире насчитывается уже более 170 тысяч зараженных в 146 странах. От коронавируса умерли более 6,4 тысяч человек, в то же время порядка 75 тысяч — преодолели болезнь.

Наиболее серьезная ситуация с распространением вируса Covid-19 сложилась в странах Евросоюза. На сегодня в России зарегистрировано 93 случая заболевания, в Челябинской области пока не было ни одного заболевшего.