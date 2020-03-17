КХЛ из-за коронавируса временно приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

Будет согласован новый график.

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В ночь на 17 марта Континентальная хоккейная лига дала знать о своём решении о продолжении розыгрыша Кубка Гагарина, в связи с распространением коронавируса по всему миру.

Так, Лига приостанавливает все игры плей-офф на одну неделю, но не уточняется, до какого именно числа - все сроки будут определены позже.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», — отмечено на официальном сайте КХЛ.

К слову, речь идёт об игре именно с шестью клубами. Финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с чемпионата по требованию правительств своих стран. Теперь борьба будет проходить между СКА, ЦСКА, московским «Динамо», «Сибирью», «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

КХЛ также упомянула и об играх МХЛ за Кубок Харламова, которые проходят параллельно встречам за Кубок Гагарина. Информация об этих матчах также будет сообщена дополнительно.

Отметим, что игры в Москве также не смогут пройти из-за запрета на проведения мероприятий с участием свыше 50 человек. Такое распоряжение ввёл мэр столицы России Сергей Собянин и действовать он будет до 10 апреля.

Также стоит упомянуть, что по всему миру отменяются, либо переносятся крупные спортивные турниры. НХЛ, НБА, УЕФА, различные чемпионаты мира и многие другие соревнования могут состояться не раньше середины апреля. Всё из-за мощного распространения коронавируса Covid-19 по всему миру. Самая большая вспышка сейчас отмечается в Европе.