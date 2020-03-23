Минкульт РФ рекомендовал временно закрыть кинотеатры

Ограничения вводятся уже с 23 марта.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России министерство культуры Российской Федерации рекомендовало временно прекратить показы фильмов в кинотеатрах. Ограничения будут введены уже с сегодняшнего дня, 23 марта, и будут действовать до особого распоряжения.

«Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры»,— говорится в сообщении на сайте Минкультуры РФ.

Напомним, с 19 марта в Челябинской области, как и в остальных регионах России, введён режим повышенной готовности. Это предполагает отмену всех мероприятий, где собирается более 50 человек: концертов, спортивных соревнований и прочих массовых мероприятий. Кроме того, в школах введено свободное посещение, а весенние каникулы, обычно длящиеся не более недели, продлены до 12 апреля. Также всем школам и работодателям поручено перевести учеников и сотрудников на дистанционный режим. Данные ограничения будут действовать до 10 апреля 2020 года.