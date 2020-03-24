Все игроки ФК «Челябинск» попали под карантин

Они досрочно вернулись со сборов, проходивших в Турции.

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23 марта футбольный клуб «Челябинск» сообщил о том, что весь состав команды досрочно вернулся с заключительного предсезонного сбора, проходящего в Турции. Это связано с распространением коронавируса Covid-19.

Во время сборов футболисты соблюдали все меры предосторожности. А после возвращения они, согласно предписаниям Роспотребнадзора и Минздрава, самоизолировались и ушли на двухнедельный карантин.

«Да, это не очень хорошая ситуация для нашего тренировочного процесса при подготовке к сезону, но считаю, жизнь и здоровье людей гораздо важнее. И подобные меры актуальны и необходимы. Мы понимаем всю сложность нынешней ситуации, поэтому считаем правильным распустить команду на самоизоляцию. Надеемся, в скором времени ситуация нормализуется и стабилизируется», — отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Отметим, что из-за вспышки коронавирусной инфекции отменены практически все спортивные мероприятия. Профессиональная футбольная лига, в которой играет ФК «Челябинск» также приостановила проведение всех состязаний до 10 апреля. Турнир для спортсменов должен был возобновиться 7 апреля. Но когда состоятся новые игры — на данный момент неизвестно.