ФК «Челябинск» вышел с карантина и ушел на самоизоляцию

Ранее футболисты вернулись со сборов в Турции.

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Игроки футбольного клуба «Челябинск» отбыли обязательные две недели карантинных мер и сегодня, 6 апреля, ушли на обязательную самоизоляцию. Напомним, что команда и персонал 23 марта досрочно вернулись из Турции с предсезонных сборов.

Во время карантина ни у кого не был выявлен коронавирус, все здоровы и стараются поддерживать физическую форму.

«Руководство клуба объявило для футболистов режим самоизоляции, пока до 19 апреля, далее - в соответствии с распоряжениями регионального и федерального руководства. Всем игрокам составлены индивидуальные графики тренировок, каждому следует выполнить необходимый объем работы», — рассказали в ФК «Челябинск».

Отметим, что сезон челябинский футбольный клуб должен был возобновить ближе к середине апреля. Но решением Российского Футбольного Союза все футбольные мероприятия в стране приостановлены до 31 мая.

На данный момент ФК «Челябинск» занимает второе место в группе «Урал-Приволжье» в ПФЛ.

К слову, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и режимом самоизоляции: 8-800-201-41-88.