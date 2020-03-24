Надо посидеть дома: всё больше людей самостоятельно уходят на карантин

За прошедшие сутки встали на амбулаторное наблюдение 814 человек.

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Коронавирус Covid-19 всё больше распространяется по России. В Челябинской области на данный момент подтверждён лишь один случай, но ещё шесть условных анализов исследуются в новосибирском «Векторе».

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что с 12 марта на горячую линию Минздрава по коронавирусной инфекции обратились 2705 человек, которые встали на амбулаторное наблюдение. Из них 814 человек — лишь за последние сутки.

Всего же на круглосуточный телефон горячей линии Министерства здравоохранения обращается более одной тысячи людей в день.

«Идёт планомерная работа по выявлению вернувшихся из-за границы. Если будем также дисциплинированы и в дальнейшем, то каких-либо ещё эксцессов, связанных с очагами заражения у нас не будет», — заявила Ирина Гехт.

К слову, все граждане, недавно вернувшиеся из-за границы, должны немедленно обратиться на горячую линию Минздрава по номеру 8-351-240-15-16. Важно зарегистрироваться и оформить больничный лист.

Также первый заместитель губернатора отметила, что излишня паника в данной ситуации. Если все будут соблюдать меры предосторожности, по возможности уйдут на «дистанционку», не будут посещать крупные ТРК, то в ближайшее время уже удастся погасить и исключить появление новых заболеваний.

«Если вы себя прекрасно чувствуете, нет никаких проявлений заболевания, то анализ на коронавирус будет взять на 10-й день. Это делается, чтобы прошёл инкубационный период. Не нужно беспокоиться, что изначально анализы не взяты», — подчеркнула Ирина Гехт.

Все тесты проверяются в Челябинской области. Но если у кого-то подтвердится коронавирус, то взятые пробы отправляются в Новосибирск, для конечного подтверждения или же опровержения диагноза.