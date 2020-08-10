ФК «Челябинск» начинает новый сезон после длительной паузы

Прошлый чемпионат был завершен досрочно из-за коронавируса.

Послушать 00:00

9 августа в группе «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги, где выступает ФК «Челябинск», стартовал новый сезон. Прошлый сезон доиграть не удалось из-за пандемии коронавируса, поэтому он был досрочно завершен. И «Челябинск» по его итогам занял вторую строчку в турнирной таблице, отстав от лидера всего на 2 очка.

Сезон же в группе «Урал-Приволжье» на этот раз продлится до 15 июня 2021 года, а на зимний перерыв команды уйдут 10 ноября.

Вчера, 9 августа, «Челябинск» уже провел свой первый матч. Но пока на выезде. Они играли в Нижнем Новгороде против местной «Волны». К сожалению, команда уступила хозяевам поля с минимальным счетом — 1:0. А свой первый домашний матч «Челябинск» проведет 15 августа против ульяновской «Волги».

Отмечается, что в ближайшее время, по требованиям Роспотребнадзора, пока все домашние матчи челябинцев будут проходить без зрителей.

«Очень хорошо, что наступила, наконец, ясность. Мы получили календарь от лиги и уже в ближайшее воскресенье стартуем. Во всех регионах, в связи с эпидемией коронавируса ситуация разная, поэтому есть четкий и достаточно строгий медицинский регламент. К сожалению, пока наша команда вынуждена будет проводит домашние матчи без зрителей. Но мы очень рады, что началось движение. С нетерпением и возобновлением ждем старта нового сезона», — поделился директор футбольного клуба «Челябинск» Константин Арестов.

Отметим, что в этом году в группе «Урал-Приволжье» произошли изменения. Команда «Акрон» ушла на повышение в ФНЛ как победитель группы турнира прошлого сезона. А в связи с реорганизацией ПФЛ, в группу добавились две команды — из Новосибирска и Барнаула.