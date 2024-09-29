Все бегут, и я бегу! Более 3500 участников собрал Челябинский марафон-2024

Репортаж с главного спортивного события осени в южноуральской столице

«Челябинский марафон-2024» собрал 3500 любителей бега. На старт вышли не только южноуральцы, но и жители соседних регионов. Организаторы приготовили для них трассу, на которой можно было выбрать в зависимости от физической подготовки пять дистанций. Наш фотокорреспондент запечатлел эмоции участников забегов. Рассказываем и показываем, как прошли забеги по центральной улице города.

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Старт главных забегов, на марафонскую и полумарафонскую дистанции, назначен был на 8 утра. То есть вы понимаете, да? Участникам «Челябинского марафона» нужно было вставать рано в воскресное утро, чтобы привести себя в порядок, добраться до точки старта, а потом размять свои мышцы и суставы, чтобы в назначенное время отправиться в путь.

Но разве может что-то остановить тех, кто влюблен в бег и старается вести активный и здоровый образ жизни. Это лежебоки в выходной день стремятся по максимум отдохнуть от трудовых будней. Не упрекаем их, большинство из нас такие. А вот любители бега с утра пораньше были уже на главной площади города.

На фото: Старт марафона, участники добежали до Алого поля

Перед тем, как дать старт организаторы устроили для них забавную разминку. Да еще и под зажигательное музыкальное сопровождение. Если у кого-то и было сонное настроение, оно вмиг улетучилось. Да и вряд ли такое состояние было у большинства участников забегов. Они все бодрячком, если речь идет о том, чтобы пробежать с друзьями и знакомыми по центральной улице города.

На фото: участники полумарафона и марафона

Первыми в путь отправились подготовленные и хорошо натренированные спортсмены. То есть участники забегов на марафонскую (42,1 км) и полумарафонскую (21,5 км) дистанции. Как это выглядело со стороны — смотрите на видео.





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Толпа людей пробегала мимо и позировала на камеру автору этих строк. И им приятно, и мне радостно: в этом и прелесть подобных массовых состязаний, что люди не стесняются на камеру показывать свои эмоции, передавать свои впечатления и делиться радостью с окружающими их людьми.

На фото: очень многие челябинцы во время забега позируют на камеру и передают "привет" фотографу

Поддерживали своих братьев и сестер, пап и мам, сыновей и дочерей зрители. Их было не так много, как хотелось бы. Скажем, в ряде других городов, где марафоны стали уже нормой и проводятся не один год, культура поддержки и «боления» совсем на другом уровне. Челябинский марафон пока очень молодой в сравнении со своими собратьями из других регионов.

На фото: болельщики тепло приветствуют спортсменов, в данном случае жена и дети поддерживает главу семейства (он слишком известный, чтобы говорить о том, кто это).

В сознании людей еще не сложилось то, что подобные мероприятия могут быть настоящим праздником не только для участников, но и жителей всего города. Но это скоро будет, обязательно будет!

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Анжела и Руслан Аглиуллины живут в Челябинске. Но родились и выросли в Кунашакском районе. Для них это был дебют на Челябинском марафоне. Говорят, что в кругу друзей во время застолья родилась такая идея выйти на старт легкоатлетического забега. То есть получилось что-то из рубрики «А вам слабо?» Они выиграли спор, честно пробежали 5-километровую дистанцию. Могли и больше, но это они так уверяют.

«Я вот абсолютно не устал, готов был бежать второй круг. Даже не ожидал от себя такого: думал, что будет тяжело физически выдержать такую дистанцию в быстром темпе», — говорит Руслан.

Его супруга Анжела призналась, что будет агитировать мужа на то, чтобы выходить на старт других легкоатлетических забегов. Ей понравилось настолько, что готова бежать не только Челябинский марафон, но и другие массовые забеги, которые проводятся в соседних регионах.

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На фото: в большинстве случаев участники финишировали с улыбками на лицах

Финишировали участники марафона с разными лицами и эмоциями. Кто-то бежал на результат, кто-то ради того, чтобы получить заряд бодрости и впечатлений на ближайшую трудовую неделю.

А вот эта жизнерадостная Татьяна Пабст всю дистанцию пробежала с улыбкой на лице. Говорит, что для нее бег — это в кайф. Поэтому уже на финише озаряла всех окружающих своей лучезарной улыбкой.

«Все бегут и я бегу! Это ж здорово, когда мы все на одной волне. И абсолютно не важно, кто бежит рядом со мной. Я их не знаю, они — меня. Но мы — друзья, потому что мы вместе приобщились к важному и классному событию», — поделилась своими впечатлениями после финиша с автором строк Татьяна.

А вот и лучезарная улыбка Татьяны Пабст. Я не знаю кто это, но фамилия красивая

И ведь сказала прямо в точку! Такие мероприятия объединяют людей, дарят новые эмоции и впечатления. Бизнесмен ты или дворник, крупный банкир или с трудом выплачивающий кредиты человек, семьянин с оравой детей или ловелас, познающий вкус жизни... Все это не важно, когда находишься с другими людьми на одной волне.

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В прошлом году я сам вышел на старт 10-километровой дистанции «Челябинского марафона». В этот раз решил наблюдать за происходящим со стороны. Во-первых, совмещать бег и работу — это сложно. А во-вторых, мениск поврежден, решил не рисковать. Не удалось сагитировать и приобщить к бегу двух своих сыновей. Им 5 и 15 лет. Один слишком маленький для таких забегов, второй — стал слишком ленивым, у него появились другие интересы.



Сентябрь, 2023 года. Да, это я, автор этих строк.

Мне на какой-то момент стало грустно, что мои домочадцы остались в стороне от этого события. Возможно, поэтому обратил внимание на молодую супружескую пару. И расцвел от счастья! Знакомьтесь, это Алексей и Любовь Левины, а рядом с ними в коляске 11-месячная Ева. Мне удалось запечатлеть этот кадр после финиша. На нем супруги нежно целуют друг друга.





На фото: Алексей, Любовь и Ева Левины. Где-то дома ждут их родители, бабушки и дедушки, но все они будут рады увидеть это фото...

Реакция их дочурки — бесценна! Кажется, она больше мамы с папой рада тому, что у них так все хорошо! Этот кадр подтверждение того, как много значит идиллия в семье, где каждый любит и поддерживает друг друга. Это — лучшая иллюстрация того, как нужно воспитывать детей на собственном примере. Ева еще маленькая, она вряд ли что-то понимает, но я уверен, что она вырастет хорошей и умной девочкой. Потому что родители, сами того не зная (а может быть, я ошибаюсь) уже дают ей правильные и нужные установки.

«У нас был вариант оставить дочку дома. Родители нас отговаривали! Говорили, мол, зачем вы ребенка с собой берете, оставляйте у нас! Но я был непоколебим. Сказал им: «Я так хочу! Я ради этого момента семью заводил!», — рассказал автору строк Алексей Левин.





На фото: осень, листья, бегуны, яркие цвета... Даже с погодой повезло. Челябинский марафон-2024 запомнится надолго.

Таких подобных историй может быть великое множество. Мне довелось пообщаться с тремя участниками Челябинского марафона-2024. Кто знает, сколько семей в Год семьи получили возможность укрепить благодаря такому спортивному событию свои узы, стать ближе друг к другу, найти в своей второй половинке такие черты, которых раньше не замечал. А может быть, кто-то нашел такого человека, близкого по духу, с кем готов будет разделить остаток своей жизни на долгие годы.





На фото: вниманию автомобилистов! Посмотрите на эти счастливые лица, их много. Ради них можно один раз в году изменить свой привычный маршрут?

Все это лирика и предположения, они немного слащавые. Простите, я до сих пор под впечатлением от прошедшего мероприятия. Но ясно одно: Челябинску нужны такие марафоны. Хотя бы для того, один отдельно взятый человек один раз в год мог почувствовать себя немного счастливее в компании таких же единомышленников.