Любители бега выкупили все слоты на Челябинский марафон — 2024

На старт легкоатлетических забегов выйдут 3500 участников

Регистрация на участие в Челябинском марафоне — 2024 завершилась досрочно: любители бега выкупили все доступные слоты на четыре дистанции — 5, 10, 21 и 42 км. В свободном доступе осталась лишь горстка слотов на символический километровый детский забег. В Челябинском марафоне, который состоится 29 сентября, на старт выйдут 3500 любителей бега, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Второй год подряд легкоатлетические забеги на Челябинском марафоне пройдут по центральной улице города. Старт и финиш — у площади Революции. Организаторы для участников подготовили трассу, круг которой составляет 10,5 км. Ее уникальность в том, что первая ее половина проходит по центральной улице города, проспекту Ленина, а вторая — по парковой зоне.

Заявиться можно было на одну из пяти дистанций — 1, 5, 10 км, а также полумарафон (21,5 км) и марафон (42,2 км). Кроме того, впервые в рамках марафона был представлен эстафетный забег 2×21 км (два участника преодолевают полумарафон. — Прим. авт.).

Сегодня, 19 сентября, любители бега выкупили все слоты, которые накануне еще были доступны в продаже на сайте. Осталось лишь 467 слотов на символический забег в 1 км. Накануне стал известен и призовой фонд соревнований, который составил 400 тысяч рублей. Он будет распределен между победителями и призерами на каждой дистанции. Победитель марафонской дистанции получит 40 тысяч рублей.

Челябинский марафон — 2024 состоится 19 сентября. Старт забегов на 21 и 42 км запланирован на 8:00. Участники 5- и 10-километровых забегов отправятся на дистанцию в 8:30. В 14:00 будет дан старт километровому забегу.

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