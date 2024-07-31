Организаторы открыли регистрацию на участие в Челябинском марафоне — 2024

Он пройдет по центральной улице города и соберет более 3500 любителей бега

Организаторы Челябинского марафона — 2024 объявили о старте регистрации на участие в забегах. В этом году они вновь пройдут по центральной улице города. В нем смогут принять участие более 3500 любителей бега, которым предстоит выбрать одну из пяти дистанций. Массовые состязания состоятся 29 сентября, сообщает пресс-служба Управления по ФКиС администрации Челябинска.

Старт легкоатлетическим забегам будет дан на площади Революции. Как и в прошлом году, спортсменам и любителям бега предстоит пробежать по центральным улицам города, основная часть маршрута дистанции проложена по проспекту Ленина. Все желающие могут выбрать одну из пяти дистанций: 1, 5, 10, 21 и 42 километра.

«В этом году Челябинск вновь готов подтвердит статус спортивного города. Каждый может выбрать комфортную дистанцию и получить массу положительных эмоций и красивую медаль. Подготовиться к марафону будет проще, если посетить бесплатные занятия с профессиональным тренером по бегу, инструктором МБУ „Спортивный город“», — рассказал начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Подготовиться к легкоатлетическим забегам можно бесплатно всем желающим. Тренировки проходят в городском бору, сбор у улицы Лесопарковой, 2а (вторник — 18:30, пятница — 17:30, воскресенье — 9:00).

Челябинцы активно раскупают слоты на участие в Челябинском марафоне — 2024. Заявились на различные дистанции уже 400 человек. Каждый из них получит стартовый номер, подарочный пакет, а на финише — памятную медаль. Зарегистрироваться на участие можно на сайте организаторов.