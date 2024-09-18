Призовой фонд Челябинского марафона — 2024 составил 400 тысяч рублей

Денежные премии могут получить победители и призеры забегов на четырех дистанциях

Организаторы Челябинского марафона — 2024 объявили о призовом фонде соревнований, который составил 400 тысяч рублей. Денежные премии получат победители и призеры забегов на четырех дистанциях. Они же получат именные дипломы и подарки от спонсоров мероприятия, которое состоится 29 сентября. Как и в прошлом году, участникам предстоит пробежать дистанцию по центральной улице города.

Челябинский марафон — 2024 соберет около 3500 спортсменов и любителей бега. Именно столько слотов были доступны в продаже на забеги. Каждый желающий мог выбрать одну из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Спортсмены с хорошей физической подготовкой могут не только получить именные дипломы с подарками от спонсоров, но и денежные премии. Накануне организаторы объявили о призовом фонде соревнований, который составил 400 тысяч рублей. Он распределится между победителями и призерами мужских и женских забегов на четырех дистанциях.

Так, победители марафона получат по 40 тысяч рублей, серебряные призеры — по 30 тысяч, а бронзовые — по 20 тысяч рублей. Предусмотрены денежные премии, но в меньшем размере и на других дистанциях. Кроме того, поощрят тех спортсменов, которые финишируют:

— на 42-м месте на дистанции 42,2 км (15 000 руб.);

— на 21-м месте на дистанции 21,1 км (10 000 руб.);

— на 10-м месте на дистанции 10 км (5 000 руб.).

«Интерес к бегу растет как в Челябинске, так и других городах России. Мы видим это на примере других городских марафонов, которые проходят в крупных мегаполисах. Наш марафон в прошлом году вышел на центральные улицы города и вызвал огромный интерес у любителей бега. Не сомневаюсь, что и в этом году участники Челябинского марафона получат массу эмоций и ярких впечатлений», — отметил главный судья соревнований, один из организаторов мероприятия Станислав Реутов.

Напомним, что регистрация на участие в Челябинском марафоне — 2024 стартовала в июле этого года. Всего было доступно 3500 слотов. Практически все они уже раскуплены, остались доступны слоты на участие в километровом забеге.