Возле ледовой арены «Трактор» прошло вело-мото-экстрим шоу

Участие в нем приняли мировые звезды.

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Сегодня, 7 сентября, в рамках празднования Дня города Челябинска на площади возле ледовой арены «Трактор» состоялось вело-мото-экстрим шоу.

Большое количество участников выполняли сложные трюки, развлекая челябинцев, которые пришли посмотреть на шоу. Спортсмены выполняли трюки на велосипедах, и мотобайках, и даже на снегоходах. Среди экстремалов был и Алексей Колесников, который первый в России выполнил сальто назад на снегоходе.

Глава региона Алексей Текслер ни за что не захотел пропускать данное мероприятие и приехал со всей семьей насладиться поистине сложными, но красивыми трюками.

А прямо сейчас, на той же площадке перед ледовой ареной «Трактор» проходит праздничный концерт с участием знаменитых исполнителей. Сегодня там выступят Feduk, Тимати и Nazima.