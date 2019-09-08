«Трактор» ждет второй раунд с хабаровским «Амуром»

После двух поражений дома, челябинцы с успехом начали выездную серию.

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В самый разгар выборов пройдет второй матч ХК «Трактор» с хабаровской командой «Амур». Для «черно-белых» это будет вторая выездная игра в новом сезоне.

Во вчерашней встрече челябинский клуб выиграл со счетом 2:1. Для команд это стало 23 совместной игрой. Для того, чтобы победить хабаровцев повторно, главный тренер «Трактора» Петерис Скудра решил не менять победные сочетания в пятерках: Терещенко-Виртанен, Гика-Седлак-Кейлоф; Карпухин-Меньшиков (а), Кручинин-Попов-Бабенко; Калинин (к)-Жиляков, Глинкин-Малыхин (а)-Шолохов; Сергиенко, Косов-Карлин-Фатеев, Гришаков. Защищать вороты челябинцев будет Иван Федотов.

Смотрите прямую трансляцию матча «Амур» - «Хабаровск» сегодня в 12:00 на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.