С Днем города поздравил челябинцев глава региона

Алексей Текслер посетил Металлургический и Курчатовский районы.

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Сегодня, 7 сентября, в Челябинске проходит празднование Дня города. Во всех районах проходят торжественные мероприятия. На Площади Революции проходит шоу «Голоса и танцы», ведущим которого стал Дмитрий Нагиев. Вместе с тем состоятся выступления Владимира Преснякова и Натальи Подольской, а также группы A-Studio.

А вот в Металлургическом районе, в парке имени Тищенко состоялась праздничная программа «Челябинск — мы любим тебя!», на открытии которой побывал и глава региона Алексей Текслер.





Он произнес поздравительную речь и вспомнил свое детство, которое прошло именно в этом районе. Также глава региона не отказывал никому в снимке и тепло пообщался с горожанами.

«Парк «Металлург» с детства был для меня одним из самых любимых мест. Мы обязательно продолжим его благоустройство», — поделился Алексей Текслер.

А вот уже после посещения Металлургического района, Алексей Текслер вместе со всей семьей и главой города Натальей Котовой побывали на празднике в сквере по улице Красного Урала. Там было шоу мыльных пузырей, акробатические трюки, цирковое представление и выступление детских коллективов.





Алексей Текслер отметил преображение сквера, а также вспомнил, как именно там он прыгал через лужи. Также глава региона заметил, что ни одно дерево не было срублено. Глава Курчатовского района заверил, что сквер по улице Красного Урала продолжит преображаться.