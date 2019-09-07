Дмитрий Нагиев захотел приобрести квартиру в Челябинске

О своём намерении ведущий заявил перед многотысячной толпой.

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Жители Челябинска продолжают праздновать День города. Во всех районах прошли праздничные мероприятия. А ведущему Дмитрию Нагиеву настолько понравилось в Челябинске, что он даже подумывает о переезде, о чём и заявил прямо со сцены на Площади Революции.

Глава Челябинской области Алексей Текслер посетил сегодня множество мероприятий и под конец дня отправился поздравлять горожан на главную городскую площадь, где и проходил концерт. Подарив выступившей солистке группы «А-Studio» букет цветов, глава региона произнёс торжественную речь. И тут своё слово произнёс ведущий концерта.

«Я не отказался бы от квартирки в Челябинске», — заявил Дмитрий Нагиев перед многотысячной толпой зрителей.

Алексей Текслер мгновенно отреагировал на слова шоумена.

«Дим, приезжай в Челябинск не только работать, но и жить!», — предложил глава региона.

Отметим, что на Площади Революции мероприятия начались ещё в 16:00. Сначала там прошло шоу «Голоса и танцы Челябинска», в финале которого выбрали лучшего исполнителя и лучший танцевальный коллектив. Затем на сцену поднялись звёзды российской эстрады. Завершился праздник грандиозным салютом.