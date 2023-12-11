Воспитанники челябинского керлинга заняли второе место на Кубке России

Призерами в мужском командном турнире стали Дмитрий Миронов и Сергей Глухов

В Сочи завершился Кубок России по керлингу среди мужских команд. В составе сборной Краснодарского края серебряными призерами турнира стали воспитанники челябинской школы керлинга Дмитрий Миронов и Сергей Глухов. Вместе с партнерами по команде в финале они уступили соперникам из Санкт-Петербурга во главе со скипом Алексеем Тимофеевым.

В мужском турнире по керлингу на Кубке России выступили 16 команд. Челябинская область не смогла быть представлена в финале соревнований, однако в составе сборной Краснодарского края выступили два наших земляка — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов.

Перед началом церемонии спортсменам сборной Краснодарского края Дмитрию Миронову, Сергею Глухову и Антону Калалбу были вручены значки мастера спорта международного класса. Помимо них в Кубке России за краснодарцев сыграли Артур Али и Арсений Мешкович.

На групповом этапе все команды провели по 7 матчей. Сборная Краснодарского края заняла второе место в группе, уступив лишь в одном поединке. В полуфинале они вырвали победу у соперников из Московской области (скип Александр Еремин) — 5:4, а в решающем поединке за золото проиграли представителем команды Санкт-Петербург-1 (скип Алексей Тимофеев) — 5:6.

Кубок России среди мужских команд. Сочи:

1. Санкт-Петербург-1 (Алексей Тимофеев).

2. Краснодарский край (Дмитрий Морозов).

3. Московская область (Александр Еремин).

4. Красноярский край (Валентин Андреев).

Победителям соревнований для памятного фото был вручен переходящий Кубок. В дальнейшем их инициалы будут выгравированы на табличке и размещены на кубке. Сегодня, 11 декабря, стартовал женский турнир. В нем также выступят 16 команд, разбитых на две подгруппы. Сборная Челябинской области в соревнованиях не представлена.