Керлингисты из Челябинска завоевали путевку на чемпионат России

Мужская команда стала серебряным призером всероссийских соревнований в Дмитрове

Мужская сборная Челябинской области по керлингу завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях, прошедших в подмосковном Дмитрове. Подопечные Ольги Пономаревой вышли в финал турнира, где уступили соперникам из Москвы. Команда со скипом Вячеславом Киссельманом завоевала путевку на чемпионат России — 2024, сообщает результаты Федерация керлинга России.

Состязания в Дмитрове являлись отборочными на чемпионат России. В них выступили 20 команд, и только 8 из них по итогам соревнований завоевали право на участие в национальном турнире в группе Б (второй эшелон чемпионата страны).

Все команды были поделены на четыре группы по пять команд в каждой, они сыграли по круговой системе. Сборная Челябинской области не без проблем прошла групповой этап, заняв второе место. Несмотря на два поражения, южноуральские керлингисты по дополнительным показателям опередили команду Санкт-Петербурга и вышли в плей-офф.

Групповой этап.

Челябинская область — Новосибирская область — 4:5

Челябинская область — «ШВСМ по ЗВС» Санкт-Петербург-1 — 4:6

Челябинская область — Санкт-Петербург-2 — 7:5

Челябинская область — Иркутская область — 7:4

В играх на выбывание наши ребята стали преподносить приятные сюрпризы. Сначала в четвертьфинале Киссельман с партнерами по команде выбили из борьбы вторую команду Московской области (7:5), а затем неожиданно выиграли у Москвы-2 (7:6). Так, наши ребята пробились в финал турнира. Увы, но сотворить еще одну сенсацию не удалось. Столичная команда «ТиЛайн» со скипом Виктором Абрамовым была неудержима — 5:3.

Четвертьфинал. Челябинская область — Московская область-2 — 7:5

Полуфинал. Челябинская область — Москва-2 — 7:6

Финал. Челябинская область — «ТиЛайн» (Москва-1) — 3:5.

В составе южноуральской команды серебряные медали соревнований завоевали Михаил Саморуков, Владимир Алипкин, Вячеслав Киссельман и Виктор Алтухов.

Отметим, что в прошлом году на аналогичных соревнованиях мужская сборная Челябинской области стала победителем турнира. Благодаря тому успеху южноуральцы вошли в десятку сильнейших команд регионов страны и завоевали путевку на Всероссийскую зимнюю спартакиаду — 2024.